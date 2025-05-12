النصر يسحق الأخدود ب9 أهداف فى ليلة “ملك السوبر”

حقق فريق النصر فوزا كاسحًا أمام نظيره الأخدود بنتيجة 9 أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الإثنين، ضمن الجولة 31 بالدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف النصر كلا من أيمن يحيى (16)، وجون دوران هدفين (20) (52)، ومارسيلو بروزوفيتش (27)، وساديو ماني (سوبر هاتريك) بالدقائق (45+6) من ركلة جزاء و(59) و(64) و (74)، ومحمد مران بالدقيقة (90+4).

بهذه النتيجة عاد النصر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري روشن، برصيد 63 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الـ17 برصيده السابق 28 نقطة، ويقترب من الهبوط إلى دوري يلو.

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