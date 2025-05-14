دراسة تكشف عن علاقة الزواج بزيادة الوزن عند الرجال

كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من العلماء، عن أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة للبدانة من غير المتزوجين، وأرجعت الدراسة ذلك إلى عدة أسباب.

أشارت الدراسة الجديدة إلى أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة للسمنة بثلاث مرات من الرجال غير المتزوجين.

ووفقًا للدراسة التي نشرها موقع “نيو أتلاس”، فإن الرجال يميلون إلى الشعور بسعادة أكبر في حياتهم وهم متزوجون، لكن الدراسة الجديدة أكدت أنهم يزدادون بدانة أيضًا.

وأكدت الدراسة أن الرجال المتزوجين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بثلاث مرات من الرجال غير المتزوجين.

ومن المعروف أيضًا أن هناك عوامل تسهم في السمنة، مثل سوء التغذية وقلة النشاط والعوامل الوراثية والحالات الصحية الكامنة. وتلعب عملية الشيخوخة الطبيعية دورا هاما أيضا.

كما بيّنت بعض الأدلة في الدراسة أن العيش في مجتمعات أصغر وأكثر عزلة، تفتقر إلى شبكة اجتماعية جيدة (مثل كثرة التواصل مع الأصدقاء والعائلة، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية)، وضعف الوعي الصحي، كانا عاملين في زيادة الوزن والسمنة.

وخلصت الدراسة إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية كانت موجودة لدى 28% من المشاركين المصابين بالسمنة، أي أكثر من ضعف النسبة التي لوحظت لدى من يقعون ضمن نطاق الوزن “الطبيعي”.

وكالة سبوتنيك