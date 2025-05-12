رسميا.. كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الاثنين، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدربا جديدا لمنتخب “السيليساو”.

وأعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان له، عن فخره بتأكيد أن أنشيلوتي سيصبح المدرب القادم للمنتخب البرازيلي، مشيرا إلى أنه يُعد أسطورة في عالم كرة القدم.

ووصف البيان أنشيلوتي بـ”أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم”، مؤكدا أنه سيتولى المسؤولية رسميًا عقب انتهاء موسم 2024/2025 من الدوري الإسباني، وقبل انطلاق تصفيات كأس العالم للاندية في يونيو/ حزيران المقبل.

وسينتهي عقد المدرب الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، ما يرجح وصول الإسباني تشابي ألونسو إلى رأس الجهاز الفني لـ”النادي الملكي”.

وكان ألونسو المدرب الإسباني لفريق باير ليفركوزن قد أعلن الجمعة أنه سيغادر منصبه في نهاية الموسم، فيما أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه سيتولى تدريبات ريال مدريد اعتبارا من 15 يوليو/ تموز خلفا للإيطالي، المتوج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات غير مسبوقة، إلى جانب تتويجه بلقب الدوريات الخمس الكبرى.

وكالة سبوتنيك