الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتطلع لمحاكاة نموذج الدوري الإنجليزي الممتاز

تتطلع كرة القدم الفرنسية إلى محاكاة نموذج الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن خطط أعلنها رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة فيليب ديالو اليوم الاثنين. وبموجب هذا المقترح ستصبح الأندية الفرنسية وشركة الاستثمارات الخاصة سي.في.سي كابيتال بارتنرز من حملة الأسهم في شركة جديدة سيتم تأسيسها لإدارة وتسويق مسابقات المحترفين مع امتلاك الاتحاد الفرنسي حصة أيضا.

وقال ديالو في مؤتمر صحفي “ستكون هذه نسخة فرنسية من الدوري الإنجليزي الممتاز – شركة مملوكة للأندية مع مديرين تنفيذيين بأجر يديرون الدوري”. ‭ ‬يأتي هذا المقترح في الوقت الذي تواجه فيه كرة القدم الفرنسية تحديات متزايدة.

وقال ديالو “هذا مشروع مبتكر ومختلف عن التنظيم الحالي لكرة القدم الاحترافية”.

وأضاف “يهدف إلى وضع الأساس لإعادة إحياء أنديتنا المحترفة في إطار أكثر كفاءة وشفافية، مع تجديد دور الاتحاد”

وأكد ديالو على الحاجة إلى تبسيط الهيكل الحالي والذي يشمل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة أندية المحترفين الفرنسية وذراعه التجاري (إل.إف.بي ميديا).

وسيكون الهيكل الجديد مسؤولا عن تنظيم مسابقات الدوري المحلية والترويج لها في حين سيحتفظ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بدور إشرافي رئيسي بما في ذلك حق النقض (الفيتو) على التغييرات في شكل المسابقة.

وأضاف ديالو “سيتطلب هذا المشروع تغييرات تشريعية”.

من المقرر أن يستعرض مجلس الشيوخ مشروع قانون يتناول حوكمة الرياضات الاحترافية في فرنسا في العاشر من يونيو حزيران.

جريدة الرياض