ادخال خدمات التأمين الصحي في 10 مراكز صحية بمحلية مدني

وأشار لدى لقائه بمكتبة صباح الثلاثاء بإدارة الشؤون الصحية بمحلية مدني الكبرى برئاسة الدكتورة غدوة عوض سيد إلى أن الصندق يعمل بالتنسيق مع شركاء القطاع الصحي لخدمة إنسان الولاية، معلناً أن الأسبوع المقبل سيشهد إستعادة تقديم الخدمات الطبية في عدد من المؤسسات والمرافق الصحية بمحلية مدني بالشراكة مع الصندوق القومي للإمدادات الطبية وفقاً للكثافة السكانية والتوزيع العادل وجدد الإلتزام بالتعاون وتكامل الأدوار لتوفير خدمات مرضية .