طب وصحة
ادخال خدمات التأمين الصحي في 10 مراكز صحية بمحلية مدني
أكد الدكتور الأمين حسين عمر مدير فرع التأمين الصحي بولاية الجزيرة أن الخدمة الطبية حق أصيل لكل مواطن .
وأشار لدى لقائه بمكتبة صباح الثلاثاء بإدارة الشؤون الصحية بمحلية مدني الكبرى برئاسة الدكتورة غدوة عوض سيد إلى أن الصندق يعمل بالتنسيق مع شركاء القطاع الصحي لخدمة إنسان الولاية، معلناً أن الأسبوع المقبل سيشهد إستعادة تقديم الخدمات الطبية في عدد من المؤسسات والمرافق الصحية بمحلية مدني بالشراكة مع الصندوق القومي للإمدادات الطبية وفقاً للكثافة السكانية والتوزيع العادل وجدد الإلتزام بالتعاون وتكامل الأدوار لتوفير خدمات مرضية .
من جانبها أكدت مديرة الشؤون الصحية حرص المحلية على تقديم خدمات التأمين الصحي عبر 35 مرفقاً منتشرة في الوحدات الإدارية داعية لمساهمة التأمين في تطوير المراكز بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وإستعادة الخدمة بمراكز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية .
هذا وقد أمن اللقاء على إدخال خدمات التأمين الصحي في 10 مراكز صحية بالمحلية وتخصيص مراكز نموذجية غير مباشرة على مستوى الوحدات الإدارية لتقديم الخدمات المتكاملة.
سونا