جياني إنفانتينو : كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية ويتابعها 5 مليارات نسمة

عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، عن سعادته بوجوده في المملكة التي تتألق حاليًّا ومحط أنظار على صعيد كرة القدم، لاسيما مع خطواتها الجادة نحو الاستثمار في هذه الرياضة، مجددًا تبريكاته لها فوزها باستضافة كأس العالم 2034، وبنجاحها في استضافة وتنظيم بطولات عالمية سواءً على مستوى الأندية أو المنتخبات، وعزمها على الاستمرار في هذا الصدد.

وقال رئيس الـ”فيفا FIFA”، خلال أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، المنعقد في الرياض: “تنتظرنا مناسبة كروية جديدة خلال الصيف الحالي، ستجمع أفضل فرق العالم، متمثلةً في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستبدأ في الـ14 من يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشهد مشاركة نادي الهلال السعودي مثلًا عن القارة الآسيوية، وسيواجه في مجموعته ريال مدريد الإسباني، إضافة لكأس العالم للمنتخبات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي 2034 كأس العالم سيكون هنا في المملكة”.

ولفت الانتباه إلى أن مونديال العالم لكرة القدم بات يشهد تحولًا مذهلًا على مستوى الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وليس فقط بالدولة المستضيفة بل للعالم أجمع، بوصف كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى عالميًّا، لبلوغ عدد مشجعيها خمسة مليارات شخص يتحدثون لغات مختلفة, ومن أجناس متعددة, ومستويات اجتماعية مختلفة, يجمعهم حب وشغف كرة القدم.وقال: “إن كأس العالم القادم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يدرّ تقريبًا (120) مليار دولار, وأكثر من مليون وظيفة، مبينًا أن الناتج المحلي الإجمالي لكرة القدم في سنة واحدة الآن هو (270) مليار دولار.

وتطرق إلى كرة القدم النسائية وأهميتها، وسيكون كأس العالم للسيدات في البرازيل عام 2027، الذي يليه في أمريكا الشمالية عام 2031، مشيدًا بالمملكة والعمل الاستثنائي من خلال تكوين دوري سعودي لكرة القدم النسائية، ومنتخب وطني للنساء.

جريدة المدينة