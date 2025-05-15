الرياض تحتضن أول مؤتمر علمي لأمراض الشعر في المنطقة بمشاركة خبراء دوليين

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أول مؤتمر للأكاديمية العلمية لأمراض الشعر (SAT) في المنطقة، وذلك يومي 15 و16 مايو 2025.

ويهدف مؤتمر SAT إلى جمع أطباء الجلد وجراحي التجميل وغيرهم من أخصائيي الرعاية الصحية المعنيين بتشخيص وعلاج تساقط الشعر ومشاكل فروة الرأس.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور عبدالله الخليفة إن مؤتمر SAT يقدم أحدث التطورات في هذا المجال لتشخيص مشاكل الشعر وفروة الرأس بشكل شامل، وتقديم أفضل رعاية للمراجعين.

وذكر أن المؤتمر يجمع خبراء دوليين من أمريكا وبولندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى نخبة من الأطباء المختصين المحليين، وقرابة 500 من المختصين والمتدربين.

وأكد أن المؤتمر يغطي الحلول الطبية والإجرائية والجراحية والتجميلية لتساقط الشعر، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيُعزز المعرفة في تشخيص ورعاية مرضى الشعر، وسيُحسّن الممارسات في هذا المجال بشكل كبير.

جريدة الرياض