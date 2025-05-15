دواء جديد يحقق طفرة في خفض ضغط الدم المقاوم للعلاج

كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة لعقار جديد يدعى “لوروندروستات”، أظهر فعالية كبيرة في خفض ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاعه المزمن وغير المنضبط.

وشملت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان دييغو 285 مريضا، حصل 190 منهم على “لوروندروستات”، فيما تلقى الباقون دواء وهميا، مع استمرار جميع المشاركين في تناول أدويتهم التقليدية.

وأظهرت النتائج أن العقار أسهم في انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 15 نقطة، مقارنة بانخفاض قدره 7 نقاط فقط لدى المجموعة الأخرى، وفقا لموقع “Sci tech daily”.

ويعمل الدواء على استهداف اضطراب هرمون “الألدوستيرون”، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء حالات ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج.

ورغم بقاء بعض الحالات دون استجابة كاملة، فقد اعتبر الباحثون أن هذه النتائج مؤشرا مشجعا لفعالية الدواء، وبارقة أمل للمرضى الذين لم تفلح معهم العلاجات التقليدية.

ومن المنتظر أن يتم إجراء تجارب إضافية على نطاق أوسع، للتحقق من سلامة وفعالية “لوروندروستات” في المستقبل.

وكالة سبوتنيك