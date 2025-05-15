أكد عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية الدكتور مجدي بدران الأربعاء، أن التقلبات الجوية تؤثر بشكل سلبي على أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى حساسية الأنف والصدر والعين والجلد، ومرضى حساسية الجهاز الهضمي، وأصحاب نقص المناعة، والمسنين والحوامل، لافتا إلى أن هناك علاقة بين اضرابات الجهاز الهضمي والتعرض للأتربة سواء بالأكل أو الشرب.

وقال بدران – في مداخلة لقناة “النيل” للأخبار – :”إن الإصابة بحساسية الغبار، قد تكون سببا في الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، وحدوث التهابات تنفسية للمواليد الجدد، واضطرابات عصبية عند النمو”، لافتا إلى أن تلوث الهواء أصبح يسبب 10 % من وفيات الأطفال دون الخامسة وله دور أيضا في التأخر الدراسي”.

وشدد بدران على أهمية التزام مرضى الحساسية بخطة الوقاية والطوارئ وتعليمات الطبيب وتناول الأدوية والبخاخات والقطرات وجلسات البخار، وتقليل التعرض للهواء الخارجي قدر الإمكان، وارتداء الكمامة، والنظارات الشمسية، عند الخروج، للحد من تعرض الجهاز التنفسي والعينين للحساسية.

وأشار إلى ضرورة غسل الملابس التي تعرضت للأتربة وحبوب اللقاح فور الوصول للمنزل، وعدم لمس العين أو الأنف إلا بعد غسل الأيدي وخاصة الأطفال، كما يجب إزالة الغبار من المنازل باستمرار عن طريق مسح الأسطح بالمياه لتفادي الإصابة بالأزمات الربوية.

بوابة الأهرام