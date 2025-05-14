الفنان أحمد الصادق يفاجئ الجميع ويكشف عن الأسباب المفاجئة لوفاة زميله “الجزار”: (عند الله تجتمع الخصوم… الله ينتقم من أي زول استغل مواطن ولعب بحياة مواطن)

أصاب خبر رحيل الفنان السوداني, الشاب محمد فيصل الجزار, جمهور وأصدقائه بالوسط الفني بصدمة كبيرة وذلك بسبب رحيله المفاجئ صباح اليوم الأربعاء بمدينة القضارف شرقي السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأ الفنان الشهير أحمد الصادق, الجميع بكشفه تفاصيل وفاة زميله المطرب الشاب.

حيث كتبت إحدى صفحات الفنان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تدوينة مثيرة بعد ساعات من إعلان وفاة الجزار.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد جاء في التدوينة التي حظيت باهتمام كبير: (الجزار مات بالقلب والتفكير الكتير والحسرة والهم والغم سبب ليهو مشاكل فعلا الطلع من داره قل مقداره).

وتابع: (الله ينتقم من كان سبب في تهجير الناس من بيوتهم وتشريدهم وعند الله تجتمع الخصوم مابنعفي زول وخصيمين ليكم يوم الموقف العظيم الله ينتقم من اي زول استغل مواطن ولعب بي حياة مواطن, الله يتقبل الاخ و الصديق محمد الجزار, وانا لله وانا اليه راجعون).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين