دراسة سعودية: التطبيقات التكنولوجية تطور مهارات البراعم في كرة القدم

كشفت دراسة حديثة أعدها باحث سعودي فاعلية البرنامج التدريبي باستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإعداد الفني للمهارات الأساسية في كرة القدم، للبراعم من 9 – 10 سنوات.

وهدفت الدراسة التي قام بها الباحث محمود بن محمد أحمد البريه وأشرف عليها أستاذ التربية البدنية في جامعة الملك فيصل الدكتور ناصر أبوزيد إلى تصميم برنامج تدريبي يعتمد على تطبيقات تكنولوجية حديثة، والتعرف على فاعليته في تطوير الإعداد الفني للمهارات الأساسية (الاستلام والتمرير، المراوغة بالكرة، قوة التسديد)، وذلك عبر استخدام المنهج التجريبي، وأخضع الباحث مجموعة العينة لجملة من الاختبارات البدنية والمهارية. وخلص الباحث في ختام دراسته التي نال عليها درجة الماجستير إلى ضرورة إجراء مزيداً من الأبحاث العلمية، بهدف الوصول إلى تصميم برامج تدريبية باستخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة تسهم في تحسين وتطوير والارتقاء بمختلف المهارات الأساسية للاعبي كرة القدم، كما أوصى بعمل اختبارات للمهارات الأساسية للاعبين تتوافق مع البيئة التي يعيشون فيها.

جريدة الرياض