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شاهد بالصور والفيديو.. بعد أن شاركه اللعب بلقطات إستعراضية في إسبانيا.. نجم كرة القدم السوداني عبد الله عماد يدهش اللاعب العالمي روبيرتو كارلوس بمهاراته العالية

2025/05/15

نشر لاعب كرة القدم الإستعراضية السوداني, عبد الله عماد, مقطع فيديو عبر حسابه المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر اللاعب الذي يتمتع بمهارة كبيرة في التحكم بالكرة بأحد الملاعب الإسبانية التي زارها مؤخراً.

والتقى عبد الله عماد, في زيارته لإسبانيا, بأسطورة كرة القدم البرازيلية ولاعب نادي ريال مدريد السابق روبيرتو كارلوس, الذي شاركه اللعب لدقائق.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أذهل اللاعب السوداني, أسطورة كرة القدم البرازيلية, بمهاراته الفائقة وتحكمه العالي في الكرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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