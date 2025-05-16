تدشين حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالجزيرة

دشّنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة، بمركز صحي الوحدة بمحلية جنوب الجزيرة، حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، إلى جانب الجرعة الصفرية، مستهدفة 541,480 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و15 عامًا بمحليتي أم القرى وجنوب الجزيرة.

وتستمر الحملة في الفترة من 15 وحتى 20 مايو الجاري تحت شعار: “رغم الحاصل تطعيمهم لازم يتواصل”.

وشهد حفل التدشين حضور د. أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، المدير العام لوزارة الصحة بالولاية الوزير المفوض، والأستاذ عبد الرحمن إبراهيم مختار، المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام، وممثلين عن الشركاء من المنظمات الدولية، إلى جانب جمع من المواطنين والطلاب.

وأعرب د. الفكي عن سعادته بعودة خدمات التحصين بعد توقف دام لأكثر من عام، ما أدى إلى حرمان آلاف الأطفال من اللقاحات الضرورية وتأثير ذلك على الصحة العامة.

واعتبر الحملة بمثابة إعلان رسمي لاستئناف جميع الخدمات الصحية بولاية الجزيرة، مقدمًا شكره لمنظمة اليونيسف على دعمها المستمر لبرامج التحصين.

من جانبه، أشاد الأستاذ عبد الرحمن مختار بجهود وزارة الصحة في استعادة الخدمات الصحية خلال فترة وجيزة، معلنًا تسخير كافة إمكانيات المؤسسات الإعلامية لدعم وإنجاح الحملة، باعتبار أن الإعلام شريك أساسي لوزارة الصحة في التوعية المجتمعية.

وكشف الأستاذ عبد المطلب محمد نور، مدير برنامج التحصين الموسع بالولاية، أن الحملة تشمل 10 وحدات إدارية عبر مراكز ثابتة ومؤقتة، إضافة إلى فرق جوالة.

ويشارك في تنفيذ الحملة 391 معزز صحة، و78 معلن، و68 قائد فرقة جوالة، و218 عربة، و6 مشرفين ولائيين، إلى جانب 20 من القادة الدينيين و20 قائد مجتمع.

وأوضح نور أن الحملة تهدف لتحسين صحة الأطفال، مشيرًا إلى إدخال لقاحات جديدة ضمن برنامج التحصين مثل لقاح الروتا، والسحائي، والحمى الصفراء، مع الترتيب حاليًا لإدخال لقاح الملاريا، مؤكدًا أن الحصبة والحصبة الألمانية تنتقل عبر الرذاذ من الشخص المصاب إلى السليم.

وأكد الأستاذ أنور مبارك حميدة، المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة، تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الحملة، مهنئًا مواطني منطقة الوحدة بترفيع المركز الصحي إلى مستشفى ريفي.