الاتحاد بطلا للدوري السعودي

توج فريق اتحاد جدة، بلقب الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي، بعد فوزه الكبير 3-1 على مضيفه الرائد، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، في الجولة 32.

افتتح الرائد التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق عمر جونزاليس، قبل أن يرد الاتحاد بثلاثية، سجلها ستيفن بيرجوين ودانيلو بيريرا وعبد الرحمن العبود في الدقائق 21 و40 و47.

وبذلك يحصد الاتحاد، لقب الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام الهلال صاحب الوصافة، دون انتظار نتيجة مباراته ضد الفتح غدًا الجمعة.وحال فاز الهلال بمبارياته الثلاثة المتبقية، وخسر الاتحاد، آخر جولتين، سيبقى “العميد” متصدرًا بفضل المواجهات المباشرة، حيث فاز 4-1 إيابًا، بعد أن خسر 1-3 في الذهاب.

وأصبح هذا اللقب هو العاشر لاتحاد جدة في الدوري السعودي، في ظل عدم الإعلان رسميًا عن عدد الألقاب بعد انتهاء لجنة توثيق بطولات الكرة السعودية من عملها.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن اللجنة جعلت ألقاب “النمور” في الدوري السعودي 13 لقبًا، مما يعني أن هذا اللقب هو رقم 14.

في المقابل، توقف رصيد الرائد عند 21 نقطة، يحتل بها المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، وقد سبق أن هبط رسميًا من المسابقة.

كووورة