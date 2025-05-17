حنان ترك عن ارتدائها الحجاب: بهذه الطريقة تأكدت أنه فرض

تحدثت الفنانة حنان ترك، عن حياتها قبل الحجاب، وعن رحلتها الطويلة في البحث عن السعادة والمعنى الحقيقي للحياة، مؤكدة أن التجارب الدنيوية لم تمنحها السعادة الكاملة، وأن العودة إلى الله كانت نقطة التحول في حياتها.

قالت حنان ترك خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بـ «إنستجرام»: «كلنا بندور إننا نبقى مبسوطين، قعدت أدور أنا ليه مش مبسوطة ولا سعيدة، كل الفرحة والسعادة بتاعتي نسبية، بمعنى إني أخد الجايزة الفلانة ومفيش 3 أو 4 ساعات وخلاص مفيش فرحة، السعادة في الحياة نسبية جدا ومفيش حاجة بتفضل معايا فقولت أكيد مش هي دي الدنيا».

تابعت: «قولت أنا مجتش الدنيا عبثا عشان أمشي عبثا، أنا جاية هنا عشان حاجة معينة، ومكنش عندي ثقافة دينية معنديش مجتمع يحتضني ويفهمني فأنا قعدت أدور على الحاجات دي بنفسي، وكل ما أسمع أن فيه حد بيتكلم عن الله أجري، أنا كنت عارفة أن ربنا خلق كل شيء وإني عابدة لله وكنت من بيت مقدرش أقول متدين لكن والدي والدتي كانوا بيصلوا ويصوموا لكن مبيجبروش حد أنه يعمل حاجة».

أكدت: «كنت متربية على حياة فيها العيب مش الحرام، بدأت أفكر أن ربنا شايفني وسامعني في كل وقت، وبيعرف إيه اللي جوايا، دي ثقافة مهمة جدا فيها ونس ودعم، وبيبعدك عن حاجات لإنك متحبيش يشوفك في حاجة متصحش أو ميحبهاش، وكنا بنعمل أقصى ما في وسعنا عشان نوصل للكمال قدام بشر زينا ما بالك بربنا أنا كنت بدور على النقطة دي.. وتأكدت أن الحجاب فرض أنا كنت عارفة بس تأكدت، أنا كنت رايحة وبقول يارب ما يبقى فرض لأني مش قادرة أعمله».

المصري اليوم