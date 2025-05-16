النصر يفقد حلم “أبطال آسيا للنخبة” بتعادل مُحبط أمام التعاون

فقد فريق النصر رسميًا فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، بعدما تعادل مع ضيفه التعاون بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم النصر بهدف البرتغالي أوتافيو في الدقيقة 51، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق الكولومبي روجر مارتينيز في الدقيقة 70.

بهذا التعادل، رفع النصر رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع، مفرّطًا في فرصة استعادة المركز الثالث من القادسية الذي يملك 65 نقطة. كما اتسع الفارق بين النصر والهلال صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط، قبل جولتين فقط من نهاية الموسم، ليبتعد رسميًا عن مقعد المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وابتعد النصر رسميًا عن المنافسة على المقعد الثالث والأخير المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الآسيوي التي تمنح السعودية 3 مقاعد فقط في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

وبناءً على الترتيب الحالي، فقد حُسمت مقاعد “نخبة آسيا” لصالح كل من: “الاتحاد (بطل دوري روشن السعودي)، الهلال (الوصيف)، الأهلي (بصفته حامل اللقب الآسيوي)”.

من جانبه، رفع التعاون رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، ليواصل أداءه المتوازن في النصف الثاني من جدول الترتيب.

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