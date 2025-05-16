ليس العامل النفسي والتفكير كما أشيع.. الكشف عن المرض الذي تسبب في وفاة الفنان السوداني الشاب محمد الجزار

كشف نشطاء وصفحات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, عن الأسباب الحقيقية لوفاة الفنان السوداني, الشاب محمد فيصل الجزار.

وكان الفنان الشاب قد رحل صباح الأربعاء, الماضي على نحو مفاجئ بمدينة القضارف, شرقي السودان, إثر علة مرضية مفاجئة.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن الفنان الراحل كان قد أصيب بحمى الضنك, المنتشرة هذه الأيام بالسودان.

وتلقى الفنان الراحل العلاج بمنزل خالته الذي كان يقيم فيه بحي “الصومعة” بالقضارف, لكن القدر كان أسرع ليرحل عن الدنيا صباح الأربعاء وسط حزن زملائها بالوسط الفني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين