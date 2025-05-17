غاب رونالدو وانتهى “حلم النصر”.. والهلال ينتصر بصعوبة

أنهى نادي النصر حظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل بيده بالتعادل بنتيجة 1-1 مع التعاون في الجولة 32 من الدوري السعودي، في الوقت الذي انتصر فيه الهلال على الفتح بنتيجة 4-3.

وكان اتحاد جدة قد حسم تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين أمس وتأكد مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

وجاء هدف النصر عن طريق البرتغالي أوتافيو مونتيرو (51)، وعادل الكولومبي روجيرو مارتينيس النتيجة لصالح التعاون (70).

التعادل رفع رصيد النصر لـ 64 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق نقطة عن القادسية الثالث، وانتهت أماله في الوصول للمركز الثاني الذي يحتله الهلال برصيد 71 نقطة.

وشهدت المباراة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المشاركة عن النصر للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك في الوقت الذي يغيب فيه متصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بـ23 هدفاً، عن التدريبات الجماعية للنصر.

فوز مثير للهلال على الفتح

وفي مباراة أخرى، حقق الهلال فوزا مثيرا على ضيفه الفتح 4-3 ضمن مباريات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل للهلال ناصر الدوسري (50)، وسالم الدوسري (60)، والصربي ألكسندر ميتروفيتش (85 و90+2)، فيما سجل للفتح سفيان بن دبكة (15 و24)، والمغربي مراد باتنا (81).

وارتفع رصيد الهلال إلى 71 نقطة في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد الفتح عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما فاز الخليج على حساب مضيفه العروبة، بنتيجة 2-1.

سجل للخليج اليوناني كوستاس فورتونيس (31 من ركلة جزاء،75)، بينما جاء هدف العروبة عن طريق إسماعيل قندوس (2).

وارتفع رصيد الخليج إلى النقطة (37) في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد العروبة عند النقطة (30) في المركز السادس عشر.

سكاي نيوز