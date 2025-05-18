القضارف عن انطلاق برنامج زراعة الكُلى بالولاية

دشّن الدكتور أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف والوزير المكلّف، بدء فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للكلى بمستشفى القضارف لأمراض وجراحة الكلى، تحت شعار “الكشف المبكر يحمي الكلى”، وذلك وسط مشاركة واسعة من الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى وممثلي القطاعات الصحية المختلفة.

ويشتمل البرنامج الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام السبت، الأحد، والاثنين على عدد من الفعاليات أبرزها المعارض الصحية، العيادات المجانية، والعمليات الجراحية التخصصية، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي بأمراض الكلى وتعزيز ثقافة الكشف المبكر.

وأشاد الدكتور أحمد الأمين آدم بالجهود الكبيرة التي بذلها مستشفى الكلى بالقضارف في إستيعاب ومعالجة عدد كبير من مرضى الكلى خلال فترة الحرب، خاصة من ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، بالإضافة إلى الولاية نفسها، مؤكداً أن هذه الجهود “لا تقل شأناً عن تضحيات من هم في الخطوط الأمامية”، في إشارة إلى التحديات التي واجهها القطاع الصحي في ظل الأوضاع الاستثنائية.

كما أوضح أن الإحتفال يتضمن إجراء 80 عملية فستولا مجاناً، بدعم من حكومة الولاية ممثلة في الوالي المكلّف، وبالشراكة مع وزارتي الصحة والمالية وديوان الزكاة وعدد من الشركاء ، مؤكداً على أهمية الدور التوعوي والطبي للمستشفى في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد بشير عباس، استشاري الباطنية والكلى والمدير العام لمستشفى القضارف لأمراض وجراحة الكلى، عن تدشين برنامج زراعة الكلى بالمستشفى لأول مرة، في إطار فعاليات اليوم العالمي للكلى، مشيراً إلى أن البرنامج يحمل طابعاً احتفالياً وتوعوياً، ويهدف إلى تعزيز الوقاية من أمراض الكلى والتقليل من نسبة الإصابة بها.