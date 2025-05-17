هزم سيتي في نهائي كأس الاتحاد.. كريستال بالاس يحرز أول لقب منذ 120 عاماً

توج كريستال بالاس بأول لقب كبير في مسيرته الاحترافية التي بدأت قبل 120 عاما بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي بتخطيه منافسه مانشستر سيتي 1-0 ، السبت في المباراة النهائية على استاد ويمبلي .

وسجل إيبيريشي إيز هدف الفوز لكريستال بالاس في الدقيقة 16 ، وأهدر المصري عمر مرموش ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 36 .

ولم يعرف كريستال بالاس طعم الألقاب في تاريخه ، وسبق له اللعب في نهائي كأس الاتحاد مرتين ، وخسرهما أمام مانشستر يونايتد عامي 1990 و2016 .

من جهته ، ودع مانشستر سيتي الموسم من دون ألقاب.

صحيفة الخليج