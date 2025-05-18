فياريال يفسد احتفالات برشلونة ويضمن تأهله لأبطال أوروبا

أفسد فياريال، حفل تتويج برشلونة بلقب الليجا، وفاز عليه بنتيجة 3-2، الأحد، في الجولة 37 من الليجا، ليلحق بالعملاق الكتالوني، الخسارة الأولى على مستوى الدوري في 2025.

وأحرز آيوزي بيريز وسانتي كوميسانيا وتاجون بوكانان، أهداف فياريال في الدقائق 4 و50 و80.بينما سجل لامين يامال وفيرمين لوبيز، هدفي البارسا في الدقيقتين 38 و(45+6).وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة في الصدارة، بينما رفع فياريال رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس، ويضمن رسميا التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما رد فريق الغواصات الصفراء، اعتباره من الخسارة على ملعبه في مباراة الدور الأول أمام برشلونة بنتيجة 1-5.

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