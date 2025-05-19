اليابان تغلق أبوابها أمام دواجن البرازيل بعد تفشٍ خطير لإنفلونزا الطيور

كشفت وزارة الزراعة اليابانية، اليوم الإثنين، أن اليابان قد حظرت مؤقتا واردات لحوم الدواجن من مدينة مونتينيجرو الواقعة في جنوبي البرازيل، وكذلك واردات الدواجن الحية من ولاية ريو جراندي دو سول الكبرى ، وذلك بعد تفشي إنفلونزا الطيور.

ودخل هذا الحظر حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي ، بعد أن أكدت البرازيل -أكبر مصدر للدواجن في العالم- أول حالة تفشي لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على واردات الدواجن من البرازيل، وقد يؤثر انتشار إنفلونزا الطيور في البرازيل على سوق اللحوم في اليابان، حيث تتزايد أسعار المواد الغذائية بالفعل، وفقا لما ذكرته صحيفة أساهي شيمبون اليابانية.

ووفقا لوزارة الزراعة والغابات والمصايد، فإن معدل الاكتفاء الذاتي لليابان من لحوم الدواجن، بما في ذلك المنتجات المعالجة، يبلغ حوالي 65%.

وكانت البرازيل قد أعلنت مؤخرا أن المكسيك وتشيلي وأوروجواي و الصين والاتحاد الأوروبي قد أوقفت استيراد الدواجن بعد تفش إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية في البلاد.

جريدة الرياض