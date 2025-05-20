الصحة الاتحادية: تسجيل 28 ألف إصابة بالسرطان سنوياً

اكدت وزارة الصحة، عن تسجيل 28 ألف إصابة بالسرطان سنويا في السودان،معلنة عن وضع الاستراتيجية القومية 2023-2030.

وطالب المدير العام لوزارة الصحة بولاية كسلا الوزير المكلف د. علي آدم في الجلسة الافتتاحية لورشة تعزيز خدمات التقصي والكشف المبكر للسرطان بولاية كسلا، الاثنين، بقاعة الريح الطريفي بمدينة كسلا والتي نظمها البرنامج القومي للسرطان بوزارة الصحة بأن تحقق الورشة أهدافها، ومناقشة الاستراتيجية القومية.

إلى ذلك كشف مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالإنابة بوزارة الصحة د. أحمد محمد عبدالله، ان السرطان من أبرز مسببات حالات الوفاة بالسودان، منوهاً إلى 28 ألف إصابة سنوياً، فيما اكد ان الطب الحديث اسهم في إتاحة فرص الوقاية بنسبة 70٪، عبر التدخلات والكشف المبكر والتثقيف، منوها إلى ان الكشف المبكر يسهم في تقليل معدل الوفاة بنسبة 50٪، بفضل إمكانية بدء العلاج في مرحلة مبكرة وفعالة. مبيناً ان الورش ستنتظم كل الولايات انطلاقاً والبدء من ولاية كسلا.

وأشار عبدالله، إلى دعم الكشف المبكر، وتقوية الشراكات،وتفعيل البرامج الداعمة للمكافحة، مشدداً على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في ظل شحها، خاصة في ظل وجود إستراتيجية قومية، مطالباً بتحديث السجل القومي للسرطان، مثمناً دور الداعمين مع ضرورة تسهيل إجراءات المنح.

وثمنت مديرة البرنامج القومي للسرطان بوزارة د. ولاء محجوب، دور وزارة الصحة ، وتعزيز الخدمات،منوهة إلى وجود 13 مركز للعلاج، مؤكدة حاجتها للدعم، لافتة إلى ان الورشة تنويرية لتعزيز خدمات التقصي والكشف المبكر.