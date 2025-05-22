فوائد زبدة الفول السوداني للريجيم

تحتوي زبدة الفول السوداني الصحية على الأحماض الأحادية غير المشبعة، والتي ترتبط بانخفاض فرص زيادة الوزن والسمنة عند تناولها كجزء من نظام صحي متوازن، لكن تظل من الأطعمة عالية السعرات التي تتطلب تناولها بحذر وبكميات محدودة ضمن نظام غذائي متوازن.

ووفقا لموقع هيلثى نقدم لك فى هذا التقرير فوائد زبدة الفول السودانى.

فوائد زبدة الفول السوداني للرجيم..

1-تساعد في التحكم في الوزن.

2-تعزز الشعور بالشبع.

3-تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

4-مفيدة في تحسين اللياقة البدنية للرياضيين.

5-التحكم في مستويات السكر في الدم.

6-تقليل خطر الإصابة بأمراض الثدي خاصة الأورام.

مع مراعاة أن 2 ملعقة كبيرة منها تحتوي على يقرب من 200 سعر حراري؛ لذا ينصح بإضافة إلى العصير لتعزيز الشبع، كما يمكن إضافتها إلى السلطة مع خلطها بالليمون.

يمكن أيضًا إضافة ملعقة منها على شريحة خبز من الحبوب الكاملة مع شرائح الفاكهة، أو شرائح التفاح أو الموز كوجبة خفيفة.

كما يمكن خلط ملعقة من زبدة الفول السوداني مع الزبادي أو الشوفان.

صدى البلد