هداف الهلال يرد على شائعة إستشهاده في معركة “صالحة”: (أتمنى من الله الشهادة في سبيل الله ورسوله والوطن)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بشائعة استشهاد هداف الهلال والمنتخب السوداني, في معارك الجيش ضد قوات الدعم السريع بمنطقة “صالحة”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر استشهاد الهداف السابق لنادي الهلال مدثر الطيب “كاريكا”.

وخرج “كاريكا”, بعد انتشار الشائعة وطمأن محبيه عبر تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, نفى من خلالها ما تم تداوله.

وكتب اللاعب السابق بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (بسم الله الرحمن الرحيم, قال تعالي { يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ } صدق الله العظيم الحجرات:٦

الحمدلله انا بخير في أتم الصحه والعافيه اتمني من الله الشهاده في سبيل الله ورسوله والوطن الرحمه والمغفره لجميع الشهداء وربنا يشفي الجرحي والمصابين ويفك أسر المأسورين ويجمع كل بعيد من اهلو يارب ابقو عااااااااااااااااااااااااافيه الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر اخوكم وابنكم مدثر الطيب “كاريكا”).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

[6] يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إن جاءكم فاسق بخبر فتثبَّتوا من خبره قبل تصديقه ونقله حتى تعرفوا صحته؛ خشية أن تصيبوا قوماً برآء بجناية منكم، فتندموا على ذلك.