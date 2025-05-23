شوبير عن أزمة إلغاء الهبوط : هتحط نظام وترجع تخالفه تاني 4 سنوات

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة إلغاء الهبوط عبر تصريحاته ببرنامجه الإذاعي مع شوبير.

وقال شوبير ”هتحط نظام وترجع تخالفه تاني، وهنفضل في حالة الاستثناء لمدة 4 سنوات”.

وفي إطار أخر، يستعيد النادي الأهلي، ثنائي الفريق يحيى عطية الله وكريم الدبيس في قائمة مباراة فاركو الأربعاء القادم بعد تعافيهما من الإصابة في العضلة وكاحل القدم.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري

ويواجه النادي الأهلي، فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي “2023-2024” وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

صدى البلد