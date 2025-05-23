لأول مرة في بريطانيا.. اكتشاف فيروس غرب النيل في بعوض

تم اكتشاف أجزاء جينية من فيروس غرب النيل في البعوض في المملكة المتحدة لأول مرة خلال برنامج مراقبة وطني فماذا حدث؟.

أعلنت السلطات البريطانية،اكتشاف فيروس غرب النيل في بعوض جُمع لأول مرة في البلاد ورغم أن الفيروس قد يسبب أمراضا خطيرة في بعض الحالات، أكدت السلطات البريطانية أن خطره على عامة السكان لا يزال “منخفضا للغاية”، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى بين البشر داخل البلاد حتى الآن، بحسب ما نقلته شبكة “بي بي سي”.

تم التعرف على الفيروس في عينتين من نوع البعوض Aedes vexans تم جمعهما في يوليو 2023 من الأراضي الرطبة على نهر Idle بالقرب من Gamston في نوتنغهامشاير.

وتعد هذه النتائج جزء من برنامج “رادار الكشف والاستجابة الفوري للفيروسات المنقولة بالمفصليات الذي يستخدم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن الفيروسات الحيوانية المنشأ التي ينقلها البعوض في المملكة المتحدة، حيث يُدار هذا البرنامج من قِبل وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) ووكالة صحة الحيوان والنبات (APHA).

وقالت وكالة سلامة الصحة في المملكة المتحدة إن أكثر من 30 ألف بعوضة و300 طائر من مناطق عالية الخطورة في إنجلترا تم اختبارها في عامي 2023 و2024. وجاءت نتائج جميع العينات الأخرى سلبية.

كيف ينتقل فيروس غرب النيل

ينتقل فيروس غرب النيل بشكل أساسي بين الطيور عن طريق البعوض، ويمكن أن يُصيب البشر في حال تعرضهم للدغات بعوضة حاملة للعدوى، ينتشر بالفعل في مناطق واسعة من العالم، مثل إفريقيا، أميركا الجنوبية، وأوروبا القارية.

التغيرات المناخية السبب

يعد فيروس غرب النيل متوطنًا في أجزاء من أفريقيا وآسيا والأمريكتين وجنوب أوروبا.

وقد توسع نطاقها في السنوات الأخيرة، لتصل إلى المزيد من الأجزاء الشمالية والغربية من أوروبا.

وحذر تقرير وكالة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة لعام 2023 بشأن تغير المناخ والصحة من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى استقرار البعوض الحامل لحمى الضنك في أجزاء من جنوب إنجلترا بحلول منتصف القرن.

ولا توجد حاليا أي حالات إصابة بشرية بالفيروس تم اكتسابها داخل المملكة المتحدة، لكن سُجّلت سبع حالات إصابة به لدى مسافرين منذ عام 2000.

صدى البلد