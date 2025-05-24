وزير الصحة يلتقي بنظرائه من مصر وسوريا في جنيف

إلتقى وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم ، بنظيريه بروفيسور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية ، و د.مصعب العلي وزير الصحة بالجمهورية العربية السورية ، وذلك على هامش المشاركة في الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية – الدورة الـ78 في جنيف، بحضور المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد.

وناقشت الإجتماعات العلاقات الثنائية بين السودان ومصر وسوريا ، حيث إستعرض الوزير الوضع الصحي في السودان، مشيراً إلى تحسن تقديم الخدمات الصحية و عودة المواطنين إلى العديد من المناطق بعد إستقرار الأوضاع.

وهنّأ الوزير وزير الصحة السوري الجديد ، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون في المرحلة القادمة.

كما ثمّن دور مصر في دعم السودان ، من خلال التسهيلات الدوائية وتيسير إجراءات علاج المرضى السودانيين ، متمنياً توسيع التعاون في مجال تدريب الأطباء والتسهيلات الدوائية وفق الإتفاقيات المشتركة.

وتناولت اللقاءات الثنائية أيضاً الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الصحية جراء الحرب، مشيراً إلى جهود السودان في المحافظة على صحة المواطنين وتقديم الخدمات الإنسانية بدعم من الشركاء.