هل تستيقظ قبل رنين المنبه .. الأمر أخطر مما تعتقد

حذر خبير طبي من أن الاستيقاظ قبل رنين المنبه، قد يكون علامة على إصابة الشخص بحالة مرضية تؤثر على الهرمونات، وتؤدي إلى مشاكل قلبية قاتلة.

وأوضح الاختصاصي في اضطرابات الهرمونات، الدكتور غوراف أغاروال، أن “الاستيقاظ المفاجئ قبل رنين المنبه قد يكون علامة على الإصابة بحالة مرضية تؤثر على الهرمونات وتزيد من مخاطر مشاكل القلب المميتة”.

وأكدت أن “هذه ليست سوى بداية المشكلة، فالأعراض قد تتطور لتشمل تساقط الشعر، وجفاف العينين، وتورما في الرقبة، وقلقا غير مبرر، وفقدانا مفاجئا للوزن”.

وبحسب اَرتيس، تكمن وراء هذه الأعراض الظاهرة “مخاطر أكبر تهدد الحياة ذاتها، خصوصا أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى هشاشة العظام، وعدم انتظام ضربات القلب الذي قد يتطور إلى فشل قلبي قاتل”.

ولفتت إلى أنه “تزداد الخطورة عند النساء الحوامل، حيث يرتفع خطر الإجهاض والولادة المبكرة بشكل ملحوظ”.

وقد يسبب مرض جريفز أيضا مشاكل في العين، مثل جحوظ العينين، وازدواج الرؤية، وتهيج العين، ويزيد الاستعداد الوراثي، والعوامل البيئية مثل التدخين، من خطر الإصابة، ولكنه أكثر شيوعاً لدى النساء فوق سن الثلاثين.

وكالة سبوتنيك