شرط الصين لاستضافة السوبر السعودي يتحقق.. ورونالدو مفتاح الصفقة

اقترب الاتحاد السعودي لكرة القدم من تحديد الدولة المستضيفة لبطولة كأس السوبر السعودي 2025 بين 19 و23 أغسطس المقبل بمشاركة أربعة أندية.

ووفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن الصين باتت الأقرب لاحتضان البطولة، بعد تحقق شرطها الأساسي باستمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق النصر ومشاركته في البطولة.

وكانت الصين ربطت موافقتها على الاستضافة بتواجد النجم العالمي ضمن الفرق المشاركة، وهو ما تحقق رسميا بعد ضمان النصر التأهل.وتأهلت الفرق الأربعة إلى البطولة على النحو التالي:

الاتحاد بصفته بطل دوري روشن السعودي.

الهلال كوصيف للبطل.

القادسية بوصوله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر كأعلى فريق في ترتيب الدوري من غير المتأهلين مسبقا.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصين، وضع الاتحاد السعودي بدائل محلية، أبرزها مدينتا أبها والطائف لاستضافة البطولة.

وتُقام بطولة كأس السوبر السعودي بنظام نصف النهائي ثم النهائي، وهي تُعد افتتاحية الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

يُذكر أن النسخة الماضية من البطولة أقيمت في مدينة أبها، وتوج بها الهلال بعد فوزه الكبير على النصر بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

جريدة المدينة