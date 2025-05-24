الكرتي يقود بيراميدز لتعادل قاتل في عرين صن داونز

اقتنص بيراميدز المصري تعادلا قاتلا من أنياب مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (1-1)، اليوم السبت، على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل لوكاس ريبيرو، لاعب صن داونز، هدفا من تصويبة مميزة، سكنت شباك الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة 54.

لكن لاعب الوسط المغربي، وليد الكرتي، أدرك التعادل لبيراميدز بضربة رأسية مباغتة، في الدقيقة 90+4.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، يوم 1 يونيو/حزيران المقبل، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، لحسم هوية بطل القارة السمراء.

وكان صن داونز قد تجاوز الأهلي المصري في نصف النهائي (1-1 في مجموع المباراتين)، بأفضلية التسجيل خارج الأرض، بينما صعد بيراميدز على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، متغلبا عليه (3-2) في إجمالي الذهاب والإياب.

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