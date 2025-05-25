وزير الصحة السوداني يلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

في ختام مشاركته في فعاليات الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية إلتقى وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم و بصحبة المندوب الدائم لبعثة السودان بجنيف السفير حسن حامد وعدد من أعضاء وفد السودان، التقوا الدكتور تدروس أدحانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السبت، حيث شكر الوزير الدكتور تدروس لزيارته للسودان ودعمه المتصل.

كما قدم تنويراً عن الوضع الصحي و الإنساني طالباً مزيد من الدعم فيما يخص إيصال الخدمات الصحية لمناطق سيطرة المليشيا و مزيد من الدعم و الإمداد لمجابهة الأوبئة وخاصةً الكوليرا.

كما إستعرض السيد الوزير مسألة نقص التمويل وضرورة إعطاء السودان أولوية في المرحلة القادمة للظروف التي يمر بها و كذلك فتح مزيد من قنوات التواصل مع المانحين على مستوي الإقليم على قرار مشروع دعم الصحة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مقدمين لهم الشكر و التقدير.

كما طلب السيد الوزير تبني بعض المشاريع ذات الأولوية مثل إعداد إستراتيحية إعادة بناء النظام الصحة بعد الحرب و إستعادة تأهيل بعض المؤسسات التي لها تأريخ و أثر صحي كبير علي المستويين الإقليمي و الدولي كمعمل الصحة العامة( استاك) ومركز المايستوما.

من جهته شكر الدكتور تدروس حكومة السودان ووزارة الصحة لما تقوم به واعداً ببذل مزيد من الجهد والتواصل مع المانحين و الشركاء في الأمم المتحدة حول أزمة السودان فيما يتعلق بالتمويل وإيصال الخدمات.