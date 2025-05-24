وزير الصحة يكشف عن جهود لمكافحة الكوليرا في ولاية الخرطوم

بعد اطلاعه علي التقارير الوبائية عن الكوليرا مؤخرا في ولاية الخرطوم أوضح وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم ان ذلك نتاج متوقع بعد تحرير ولاية الخرطوم وعودة كثير من المناطق و المواطنين من جبل اولياء و الصالحة الامر الذي ادي إلى تدهور الظروف البيئية مع اشكاليات مصادر المياه الصالحة للشرب في تلك المناطق.

و أشار الوزير إلى أن الزيادة الأخيرة تُقدَّر بمتوسط 600 إلى 700 حالة أسبوعيًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية شاكرا الجهود الكبيرة المبذولة من حكومة ولاية الخرطوم ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بالولاية حيث تم افتتاح أكثر من 8 مراكز لعلاج الكوليرا بالاضافة الي الإسهام بالامدادات والعمل في المكافحة والمتمثل في كلورة المياه والاصحاح البيئي.

وأكد الوزير أن التوقعات تشير إلى انخفاض معدل الإصابات خلال الأسابيع المقبلة باذن الله خاصة مع انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا في عدد من المحليات خلال الايام القادمة.