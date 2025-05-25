الكأس بعد الدوري.. سان جرمان يحقق الثنائية وعينه على ميونيخ

حقق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزا سهلا 3-صفر على ستاد رانس، في نهائي كأس فرنسا، السبت، ليحسم الثنائية المحلية للموسم الثاني تواليا، ويستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بطريقة مثالية.

ولم يواجه فريق لويس إنريكي، بطل الدوري وكأس السوبر للموسم الماضي، صعوبة كبيرة في التغلب على ستاد رانس المهدد بالهبوط، إذ سجل الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، وأنهى المباراة بسهولة معززا رقمه القياسي بالفوز بالبطولة للمرة 16 على استاد فرنسا.

وبدأ سان جرمان المباراة بالهجوم، ورغم أن رانس هو من هدد المرمى أولا إذ لم تشكل تسديدة أمادو كوني من مسافة بعيدة خطورة على حارس المرمى ماتفي سافونوف، فإنه لم يكن ندا لسان جرمان على مدار 90 دقيقة.

وشارك سوفونوف بدلا من جانلويجي دوناروما، لكن بخلاف ذلك اختار لويس إنريكي تشكيلته الأقوى، بالإضافة إلى مشاركة ديزريه دوي بدلا من خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية الأولية.

وسيطر سان جرمان على المباراة بتمريرات سلسلة وضغط مستمر قوي للأمام، وانهارت عزيمة رانس بهدفين متتاليين سريعين سجلهما برادلي باركولا وكلاهما من صناعة دوي، في الدقيقتين 16 و19.

ورغم تقدمه بهدفين، رفض سان جرمان تخفيف الضغط، إذ تصدى يهفان ضيوف حارس مرمى رانس لفرصة عثمان ديمبلي، وأبعد تسديدته من موقع جيد إلى خارج المرمى، لكن الهدف الثالث كان قادما لا محالة.

وجاء الهدف الثالث قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، عندما مرر باركولا الكرة بشكل مثالي عبر منطقة الجزاء ليضعها أشرف حكيمي في الشباك عند القائم البعيد.

ويهدف سان جيرمان إلى حسم لقبه الأول في دوري الأبطال عندما يواجه إنتر ميلان الإيطالي في ميونيخ، السبت، ليختتم ما قد يكون أعظم مواسمه على الإطلاق.

في المقابل، يجب على رانس الآن محاولة ضمان البقاء في دوري الأضواء، عندما يستضيف منافسه ميتز في إياب الدور الفاصل لملحق الهبوط، الخميس.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب.

سكاي نيوز