مفاجأة الموسم.. هل ينضم رونالدو إلى الهلال ويواجه ريال مدريد؟

رغم توقعات بقرب إعلان النصر تمديد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، فإن الهداف التاريخي للمنتخبات قد يفجر مفاجأة مدوية إذا انتقل إلى الغريم الهلال، ويبدأ مشواره ضد ناديه القديم ريال مدريد.

وقال الصحفي عبد الرحمن أباعود عبر برنامج (دورينا غير) اليوم السبت: “رونالدو طرح على مرتين خلال فترة قصيرة. طرح فكرة إعارة لكن ألغيت الفكرة”.

وأضاف: “طرحت فكرة على الهلال يكون رونالدو موجوداً لمدة موسم واحد، وإدارة الهلال لا تزال تدرس وهي متحفظة ولو حضر رونالدو تكون هناك امتيازات أخرى ومشروطة.. هو يبغى الهلال لكن اليوم هذا الموضوع تحت الدراسة ولا يوجد أي قرار من الإدارة الهلالية حتى الآن”.

وتابع: “ربما خلال أسبوع يتم شيء وارد جداً يتم أو لا يتم. إدارة الهلال متحفظة لكن حضور رونالدو مع أشياء أخرى هناك امتيازات للهلال”.

وأكد الصحفي السعودي أن إدارة الهلال ستعلن عن صفقة جديدة واحدة على الأقل قبل كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، حيث سيبدأ الزعيم مسيرته ضد ريال مدريد في 18 يونيو.

ولم يحقق رونالدو أي لقب مع النصر على مدار موسمين ونصف الموسم، ومنذ انضمامه في يناير 2023، وذكرت تقارير أنه شعر بإحباط كبير لعدم التتويج بأي لقب رسمي، وهو ما قد يجعله يفكر في الانتقال إلى فريق آخر.

وينتهي عقد رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد مع النصر بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني.

ولم يقدم رونالدو أي مؤشر على قرب إعلان اعتزاله، بل يبدو أنه يتطلع إلى البقاء لموسم واحد أو موسمين، وربما يحمل آمال البرتغال مرة جديدة في كأس العالم 2026.

الشرق