الجيش السوداني يوسع تحركاته في إقليم كردفان ..يتجه نحو مدينة “بارا”

وسع الجيش السوداني والقوات المشتركة والمجموعات الأخرى المتحالفة معه، من تحركاته على أكثر من جبهة في ولايات إقليم كردفان.

ووفق مصادر عسكرية سودانية “بدأ الجيش تقدمه نحو مدينة “بارا” بشمال كردفان عبر محوري “الطريق القومي الصحراء”.

وتمثل مدينة “بارا” جنوب مدينة الأبيض عاصمة الولاية، أكبر نقاط تجمع قوات “الدعم السريع” بولاية شمال كردفان، انضمت إليها أخيراً قواتها المنسحبة من جنوب أم درمان عقب تحرير العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما ذكرت المصادر.

وأضافت المصادر “كذلك أكملت قوات الجيش السوداني استعداداتها لتحرير مدينة “النهود” في ولاية الغرب، وتتقدم في الجنوب لفك حصار مدينة الدلنج المستمر منذ عامين بالتحام “متحرك الصياد” مع قوات اللواء “54” للجيش داخل المدينة”.

وأكد قائد قيادة الفرقة العاشرة مشاة في مدينة أبو جبيهة في جنوب كردفان، اللواء عبدالعزيز إبراهيم، “تصميم” الجيش وجاهزيته لمواصلة تحرير واستعادة جميع المناطق التي سبق أن فقد السيطرة عليها.

فيما قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش عقب سيطرتها على منطقة “أم لبانة” في محيط مدينة الخوي، أكملت استعداداتها الآن للتقدم نحو مدينة “النهود”.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش استعادت عدداً من القرى في محيط منطقة “الدبيبات” وتتقدم نحو مدينة “أبوزبد”.

العربية نت