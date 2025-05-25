رسمياً.. تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد أن تشابي ألونسو سيكون مدربًا للميرنجي في المواسم الثلاثة المقبلة، ابتداءً من 1 يونيو/ حزيران 2025 وحتى 30 يونيو/ حزيران 2028.

وقال الموقع الرسمي لريال مدريد: “يُعد تشابي ألونسو من أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية، حيث دافع عن قميص نادينا في 236 مباراة رسمية، بين عامي 2009 و2014. وخلال تلك الفترة، فاز بـ6 ألقاب، دوري أبطال أوروبا العاشر في لشبونة، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني، وكأسَي ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني”.

وأضاف: “ألونسو أيضا أحد أساطير المنتخب الإسباني، حيث فاز معه بكأس العالم 2010 وببطولتَي كأس أمم أوروبا في 2008 و2012، وخاض معه 113 مباراة دولية”.

وتابع: “بدأ تشابي ألونسو مسيرته التدريبية في أكاديمية ريال مدريد، حيث تولى تدريب فريق الشباب خلال موسم 2018-2019، وقاده للتتويج بلقب الدوري وبطولة الأبطال”.

وواصل: “يعود الآن ألونسو إلى ريال مدريد كأحد أفضل المدربين في العالم، بعد أن صنع التاريخ مع باير ليفركوزن، الفريق الذي فاز معه بالدوري والكأس وكأس السوبر الألمانية خلال 3 مواسم”.

وأردف: “سيتم تقديم تشابي ألونسو رسميًا كمدرب جديد لريال مدريد، غدًا الإاثنين 26 مايو/ أيار، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، خلال فعالية ستُقام في مدينة ريال مدريد”.

واستطرد: “قبل ذلك، سيستقبل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، تشابي ألونسو لحضور مراسم التوقيع الرسمية، التي تربط مدربنا الجديد بالنادي للمواسم الثلاثة المقبلة”.

واختتم: “بعد مراسم التقديم، سيعقد تشابي ألونسو مؤتمرًا صحفيًا مع وسائل الإعلام في قاعة المؤتمرات بمدينة ريال مدريد”.

كووورة