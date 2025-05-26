المعمل القومي للصحة العامة ينظم دورة تدريبية لفحص الأمراض الوبائية في سبع ولايات

انطلقت بمقر المعمل القومي للصحة العامة ببورتسودان، ورشة تدريبية حول فحوصات الأمراض الوبائية المشمولة بالتطعيم، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتشمل الدورة أمراضًا مثل الدفتيريا، السعال الديكي، الحصبة، الحصبة الألمانية، إضافة إلى الربو والتهاب السحايا، وتهدف إلى تمكين الكوادر من اتخاذ التدخلات المناسبة لفحص هذه الأمراض.

وقال د. حاتم بابكر، مدير المعمل القومي للصحة العامة (استاك) بالنيابة، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية، إن الورشة التي تستمر لمدة سبعة أيام، تهدف إلى تدريب الكوادر الطبية في المعامل الولائية على إجراء فحوصات الأمراض الوبائية المستهدفة بالتطعيم.

وأوضح أنه في المرحلة الأولى تم استهداف سبع ولايات، على أن يستكمل لاحقًا تدريب بقية الولايات وتوفير خدمات الفحص بها.

وأضاف أن المتدربين سيعودون إلى ولاياتهم مزودين بكافة معينات الفحص، بما يمكنهم من إجراء الفحوصات المخبرية بكفاءة، مؤكداً أن المعمل القومي، رغم محدودية الموارد، يواصل جهوده في استعادة الخدمات الطبية المخبرية وتوسيعها لتشمل مختلف الولايات.

من جانبها، أشادت د. صفاء عبد المجيد محمد حسن، مدير الإدارة العامة للمعامل وخدمات نقل الدم بولاية البحر الأحمر، بجهود المعمل القومي للصحة العامة (استاك) في استعادة خدمات الفحوصات الوبائية خلال الفترة الماضية، رغم التحديات والصعوبات.

وأكدت أن استاك تمكن من تأسيس معامل ولائية بعدد من الولايات، مشيرةً إلى أهمية الورشة الحالية في تعزيز قدرات الكوادر على كشف وفحص الأمراض الوبائية المنتشرة.

كما نوهت إلى الدور الكبير لإدارة استاك في دعم وتطوير المعامل الولائية وتوفير المستلزمات الفنية لضمان استمرارية الخدمات.