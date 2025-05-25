ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس.. صلاح هدافًا للبريميرليج.. ويعادل إنجاز هنري

وأنهى صلاح الموسم، بتسجيله 29 هدفًا في بطولة البريميرليج، ليحسم لقب هداف الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق وأن توج صلاح بجائزة هداف البريميرليج، في 3 مناسبات سابقة، مواسم (2017\18 – 2018\19 – 2021\22).

وعادل صلاح سجل الأسطورة الفرنسي تييري هنري، نجم آرسنال السابق، كأكثر لاعب توج بجائزة هداف البريميرليج عبر التاريخ (4 مرات).

وتفوق صلاح هذا الموسم على منافسيه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل (23 هدفًا) وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (22 هدفًا).

وأنهى البطل ليفربول، موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل 1-1 أمام ضيفه كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وافتتح كريستال بالاس، التسجيل عبر إسماعيلا سار في الدقيقة 9، قبل أن يعادل محمد صلاح، النتيجة للريدز في الدقيقة 84.

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