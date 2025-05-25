لجنة المسابقات تقرر تأجيل بداية دوري النخبة

قررت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم تأجيل بداية دوري النخبة المؤهل الى البطولات الدولية والقارية والإقليمية من 31 مايو الى 10-11-12 يونيو 2025.

جاء قرار لجنة المسابقات بناء على خطاب الإتحاد الموريتاني بخصوص برمجة مباريات الهلال والمريخ والتي تنتهي في 28-5-2025. وتقديراً لظروف الأندية وهي مقبلة على العيد.

وفي هذا الصدد قال الاستاذ طارق عطا صالح رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات إن التأجيل فرضته ظروف ارتباط الهلال والمريخ بالدوري الموريتاني.

واضاف أن اللجنة كانت حريصة على إقامة المسابقة في موعدها المحدد ولكننا راعينا ظروف ناديي الهلال والمريخ .