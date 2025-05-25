مبابي يطعن أحلام صلاح و«رونالدو الجديد» ويُتوّج بالحذاء الذهبي

تُوّج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2025/2024، بعد أن أنهى الموسم كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، في إنجاز هو الأول من نوعه في مسيرته الكروية.

31 هدفاً تحسم الصراع الأوروبي

أحرز مبابي 31 هدفاً في الدوري الإسباني (لا ليغا)، ما منحه 62 نقطة وفقاً لآلية احتساب الحذاء الذهبي، متفوقاً على أقرب منافسيه، السويدي فيكتور جيوكيريس، الملقب بـ «رونالدو الجديد» الذي سجل 39 هدفاً في الدوري البرتغالي لكنه جمع 58.5 نقطة فقط، بسبب معامل النقاط الأدنى للدوري البرتغالي (1.5 نقطة لكل هدف مقابل 2 للدوريات الكبرى).

صلاح يخرج من السباق في الجولة الأخيرة

وكان النجم المصري محمد صلاح آخر المنافسين المباشرين لمبابي على الجائزة، حيث احتاج إلى تسجيل أربعة أهداف في الجولة الأخيرة لتجاوز الفرنسي، إلا أنه سجل هدفاً وحيداً أمام كريستال بالاس، لينهي الموسم بـ29 هدفاً و58 نقطة.

موسم تاريخي في ظهوره الأول مع ريال مدريد

في موسمه الأول بقميص ريال مدريد، بصم مبابي على أرقام لافتة، حيث سجل 43 هدفاً في جميع المسابقات، متجاوزاً أرقاماً تاريخية لأساطير ارتدوا القميص الأبيض، مثل إيفان زامورانو (37 هدفاً) وكريستيانو رونالدو (33 هدفاً في موسمه الأول). وبهذا، أصبح مبابي أفضل هداف في موسمه الأول بتاريخ النادي الملكي.

بداية متعثرة وتحوّل مبهر

رغم بدايته غير المستقرة، والتي شهدت إهدار ركلة جزاء في «سان ماميس»، إلا أن مبابي سرعان ما قلب الطاولة، وبدأ في تقديم مستويات متصاعدة جعلته نجم الفريق الأول، خاصة في ظل تراجع الأداء الجماعي لريال مدريد خلال الموسم.

التحدي الأكبر: دوري أبطال أوروبا

ورغم الفوز بالحذاء الذهبي، أكد مقربون من اللاعب أن مبابي لا يشعر بالاكتفاء، إذ يعتبر أن تتويجه الحقيقي سيكون عند رفع دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد، وهي البطولة التي ما زالت تنقص سجله حتى الآن.

نجم الجماهير… وثقة الإدارة

أصبح مبابي سريعاً محبوب الجماهير في سانتياغو برنابيو، ونال إعجاب الإدارة بقيادة فلورنتينو بيريز، التي ترى فيه حجر الأساس لمشروع رياضي جديد. ويؤمن مسؤولو النادي أن هذه مجرد بداية، في ظل عمره الصغير وهامش التطور الكبير الذي يمتلكه.

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

1- كيليان مبابي (ريال مدريد)، 31 هدفاً (62 نقطة).

2- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة)، 39 هدفاً، 58.5 نقطة.

3- محمد صلاح (ليفربول)، 29 هدفاً، 58 نقطة.

4- هاري كين (بايرن ميونيخ)، 26 هدفاً، 52 نقطة.

5- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، 25 هدفاً، 50 نقطة.

6- ماتيو ريتيجي (أتالانتا)، 25 هدفاً، 50 نقطة.

7- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، 23 هدفاً، 46 نقطة.

8- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت- مانشستر سيتي)، 22 هدفاً، 44 نقطة.

9- ميكا بيريث (موناكو)، 24 هدفاً، 42.5 نقطة.

10- إفثيميوس كولوريس (بوجون شتشين)، 28 هدفاً، 42 نقطة.

صحيفة الخليج