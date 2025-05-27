علامة HONOR تعلن عن شراكة استراتيجية مع نادي الهلال السعودي

أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي عن اتفاقية رعاية تاريخية مع نادي الهلال السعودي، أحد أبرز الأندية في المملكة العربية السعودية والقوة الكبرى في كرة القدم الآسيوية. تمثل هذه الشراكة خطوة محورية لـ HONOR، مما يعزز تفاعلها مع المستهلكين السعوديين ويتماشى مع رؤية المملكة التحولية في مجال الرياضة والتميز الثقافي.تجمع هذه الشراكة بين التطورات التكنولوجية الرائدة لـ HONOR وإرث نادي الهلال العريق، متصدر الأندية السعودية والأكثر تتويجاً بالبطولات القارية في آسيا.

يُرسّخ هذا التعاون مكانة HONOR كعلامة تجارية تحتفي بالقيم المحلية وتدفع بعجلة التطور التكنولوجي. ومن خلال دعمها لنادي الهلال، تُسهم HONOR تعزيز شغف المجتمع السعودي بكرة القدم، مُرسّخةً مكانتها كشريكٍ في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو الشهرة العالمية.يُبرز قرار نادي الهلال بالشراكة مع HONOR بدلاً من العلامات التجارية التكنولوجية الأخرى قدرة HONOR الابتكارية وتأثيرها المتزايد في المنطقة، مما يميزها بين باقي العلامات التجارية التكنولوجية. معًا، تشترك HONOR ونادي الهلال في رؤية تهدف إلى تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وتعزيز مكانة الهلال العالمية بينما تُلهِم قاعدة جماهيره المتحمسة.

تتماشى مهمة HONOR في تقديم تكنولوجيا ذكية تضع المستخدم في المقام الأول مع قيم نادي الهلال في التميز والمشاركة المجتمعية. ومعروفة بتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكاميرا، توفر هواتف HONOR أداءً لا مثيل له، مما يمكّن المشجعين من التقاط ومشاركة اللحظات بوضوح مذهل. تضع هذه الشراكة HONOR في موقع يمكنها من التواصل مع الشباب السعودي، الذين يقودون تطور المملكة الثقافي والتكنولوجي، مما يعزز شعورًا بالفخر والوحدة يمتد إلى ما وراء أرض الملعب.

قال السيد جيري، المدير العام لشركة HONOR للأجهزة في المملكة العربية السعودية: “الشراكة مع نادي الهلال هي أكثر من مجرد رعاية—إنها رؤية مشتركة للابتكار والتميز والمشاركة المجتمعية. إرث الهلال من النجاح وقاعدته الجماهيرية المتحمسة تعكس التزام HONOR بتجاوز الحدود وتقديم تجارب استثنائية. معًا، نهدف إلى إلهام الجيل القادم من المشجعين وعشاق التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية وخارجها.”تحدث الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، السيد إستيف كالزادا قائلاً “خطوة المتميّزة لـ “الهلال” تأتي ضمن خطواته المتواصلة في إبرام عقود رعاية مع شركات رائدة في مجالاتها، حيث تعد شركة “HONOR” من الشركات الرائدة في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المدعومة في الذكاء الاصطناعي، ونتطلّع من خلال توقيع الرعاية إلى تحقيق أثر يعود بالنفع على الطرفين”.

توقيت شراكة HONOR مع نادي الهلال يعد محوريًا، في وقت يبرز فيه كرة القدم السعودية كقوة عالمية. لقد جذب دوري المحترفين السعودي نجومًا دوليين، مما عزز من مكانته وجذب انتباه الجماهير حول العالم. كما أن استضافة المملكة العربية السعودية الناجحة لبطولة كأس العالم للأندية 2023 في جدة أظهرت قدرتها على تنظيم فعاليات من الطراز العالمي، بينما يضمن حصولها على حقوق استضافة كأس العالم 2034 رؤية المملكة طويلة المدى كزعيم رياضي عالمي.

إضافةً إلى ذلك، تُعزز استضافة نهائيات دوري أبطال آسيا بين عامي 2025 و2029 دور المملكة كمركزٍ لكرة القدم الآسيوية، مما يُتيح فرصًا لأنديةٍ مثل الهلال للتألق على الساحة الدولية. تُعدّ النهضة الرياضية في المملكة العربية السعودية حجر الزاوية في رؤية 2030، التي أُطلقت عام 2016 لتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. وقد استثمرت المملكة في البنية التحتية لكرة القدم، بما في ذلك ملعب المملكة أرينا، وهو الملعب الرئيسي لنادي الهلال، ومرافق تدريبية تُضاهي أفضل الملاعب الأوروبية.

بعيدًا عن كرة القدم، يتنوع النظام البيئي الرياضي في المملكة العربية السعودية، مع استثمارات في مجالات مثل الجولف، والملاكمة، والرياضات الإلكترونية، وجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، التي أصبحت حدثًا بارزًا منذ انطلاقها في 2021. كما أن استراتيجية السياحة الرياضية في المملكة، التي تشمل فعاليات مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، قد جذبت أكثر من 20 مليون زائر في عام 2024، مما ساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. يُجسد نادي الهلال، كونه مؤسسة ثقافية في الرياض، هذا التحول، حيث يوحد أجيالًا من المشجعين ويرمز إلى طموح السعودية في أن تصبح رائدة في الرياضات العالمية. وتخلق قاعدة جماهيرية الهلال، المعروفة بـ “الموج الأزرق”، التي تتميز بالتيفوهات المبهرة وحضورها القياسي، أجواءً كهربائية، حيث تجذب المباريات عشرات الآلاف من المؤيدين وملايين المشاهدين عبر الإنترنت في آسيا وأوروبا وما وراءهما.تمتد الانتشار العالمي لنادي الهلال من خلال حضوره الإعلامي القوي وقاعدة جماهيره الدولية، حيث تُبث مبارياته في أكثر من 50 دولة، ولديه متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي تنافس الأندية الأوروبية البارزة، مدفوعة بمستوى عالٍ من التفاعل ومجتمع رقمي متحمس. تتيح هذه الشراكة لـ HONOR تعزيز تجارب المشجعين من خلال دمج تقنيتها في جهود الهلال المجتمعية، مثل التجارب المحمولة التي تُعزز وتثري التفاعل بين الفريق والمشجعين.

من خلال دمج أجهزة HONOR المبتكرة مع التزام نادي الهلال بالتفاعل مع المشجعين، تخلق الشراكة تجارب غامرة تعزز الرابط بين النادي وجماهيره، مما يعكس القيم المشتركة بينهما في تقديم اتصال ممتاز.

تشكل الشراكة علامة فارقة هامة لكل من HONOR ونادي الهلال، مما يعزز التزامهما المشترك بالتميز وتأثيرهما الإيجابي على المجتمع. من خلال الشراكة مع نادٍ بحجم الهلال، تعزز HONOR مكانتها كعلامة تجارية تدعم الابتكار والاتصال الثقافي، مما يمهد الطريق لتعاون مستمر يحتفل بإرث السعودية الرياضي النابض وطموحاتها العالمية.

جريدة المدينة