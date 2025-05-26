رسمياً.. «التحكيم الرياضي» يمنح النصر نقاط العروبة

أصدرت هيئة التحكيم المنبثقة عن مركز التحكيم الرياضي السعودي أمس الأحد، الحكم النهائي في أزمة مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي في مباراة فريقه أمام النصر بدوري روشن السعودي للمحترفين.وأقرت هيئة التحكيم بقبول احتجاج نادي النصر واعتباره فائزاً في المباراة وحصوله على النقاط الثلاث.

وكانت جريدة «المدينة» تميزت عبر موقعها الإلكتروني بالكشف عن القرار المتوقع صدوره من هيئة التحكيم الرياضي، في هذه القضية، والذي جاء مطابقا لما صدر اليوم.وكان النصر قدّم خلال جلسة الاستماع التي عقدتها هيئة التحكيم، المُشكلة من مركز التحكيم الرياضي السعودي، كل الأدلة والوثائق المتعلقة باحتجاجه ضد أهلية مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري السعودي في فبراير (شباط) الماضي، وانتهت بفوز العروبة بهدفين لهدف.

وصدر القرار، أمس، نظراً لأهمية الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، المقررة اليوم الاثنين.وجاء القرار بعد حالة ترقب شديدة سادت الأوساط الرياضية السعودية، بالنظر إلى حساسية القضية وتداعياتها المحتملة على الترتيب العام للدوري السعودي للمحترفين.

وارتفع رصيد النصر إلى 70 نقطة، وفتح له القرار باب المنافسة على المركز الثاني، وبالتالي زيادة حظوظه في بلوغ النخبة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، شريطة فوزه اليوم على الفتح، ليصل إلى 73 نقطة، بشرط خسارة الهلال أمام القادسية اليوم.

وضمن الاتحاد (بطل الدوري) و الأهلي (بطل النخبة) المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية، ويتبقى مقعد، من المقاعد الثلاثة المباشرة المخصصة للسعودية.وسيكون من نصيب وصيف دوري روشن.

بينما تأكد هبوط العروبة بعدما أصبح رصيده 27 نقطة، عقب سحب نقاط مباراته مع النصر محل النزاع، ليحتل المركز قبل الأخير، حيث إن أقصى ما قد يصل إليه في الجولة الأخيرة، حتى مع احتمال فوزه، هو 30 نقطة، في حين يحمل الأخدود في رصيده حالياً 31 نقطة.

على صعيد متصل يتوقع أن يلجأ نادي الفيحاء للجان المختصة للمطالبة باحتساب نقاط مباراته مع العروبة لصالحه، بالقياس على حكم مركز التحكيم الرياضي الصادر أمس لصالح النصر. على اعتبار ان السبب واحد وهو مشاركة الحارس رافع الرويلي في مباراة العروبة والفيحاء أيضا.

جريدة المدينة