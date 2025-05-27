القضارف.. توزيع فيتامين (أ)، وأقراص البندازول، مكملات الفيفول للحوامل، وقياس محيط العضد للأطفال

انعقد بمباني وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف الاجتماع اليومي للجنة العليا لمتابعة الحملة المتكاملة لخدمات التغذية الوقائية، برئاسة الوزير المكلف د. أحمد الأمين آدم، المدير العام للوزارة.

واستعرض الاجتماع سير الحملة في يومها الثاني، وتم تقديم تقريرا شاملا حول نسبة التغطية اليومية للخدمات، والتي شملت توزيع فيتامين (أ)، وأقراص البندازول، بالإضافة إلى مكملات الفيفول للحوامل، وقياس محيط العضد للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل.

و مراجعة موقف تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، ومناقشة التحديات التي تواجه الحملة، خاصة ما يتعلق بتأخر الإمداد في بعض المناطق.

وطالب الاجتماع بضرورة تكثيف الأنشطة الإشرافية الميدانية بهدف تجويد الأداء ورفع معدلات التغطية والوصول إلى المستهدفين.

من جهة أخرى، استعرض الاجتماع تقرير أنشطة تعزيز الصحة، والذي تضمن تنفيذ حملات إعلامية وتنويرية عبر المساجد والمحطات الإذاعية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التغذية الوقائية، بالإضافة إلى تقارير الأداء الواردة من الغرف الفرعية بمحليات الولاية المختلفة.