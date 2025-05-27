لا اتفاق جديد بين رونالدو والنصر

فاجأ كريستيانو رونالدو عالم كرة القدم بنشر رسالة مختصرة، لكنها غامضة، عن مستقبله بعد نهاية الموسم مع النصر بالخسارة 3-2 أمام الفتح في الجولة الأخيرة لدوري روشن السعودي.

فبعد الهزيمة بفترة قصيرة، نشر رونالدو رسالة على حسابه في منصة إكس يقول فيها: “الفصل انتهى. القصة؟ مازالت تُكتب. مُمتن للجميع”، ونشر صورة لنفسه يبدو متجهماُ بقميص النصر .

هذه الرسالة جذبت اهتمام أكثر من 53 مليون متابع في حوالي 10 ساعات فقط، ويبقى العدد قابلاً للزيادة بمرور كل ساعة، بل بمرور كل دقيقة.

هناك من فسّر هذه الرسالة بأن رونالدو يودع النصر، وسيبدأ تجربة جديدة، وهناك من اعتقد أنها رسالة عادية من كريستيانو مع الوصول إلى خط النهاية في الموسم الجاري.

برنامج “إل تشيرينغيتو” الشهير أورد في خبر وصفه بالحصري، بعد ساعات من رسالة أسطورة البرتغال والهداف التاريخي للمنتخبات في كرة القدم العالمية، أن: “كل شيء يمكن أن يحدث في مستقبل كريستيانو. لم يحدث اتفاق بعد على تمديد التعاقد، وكل الخيارات مفتوحة”.

رونالدو يتعرض لضغوط كبيرة في النصر، حيث فشل في حصد أي لقب، باستثناء البطولة العربية للأندية وهي بطولة ودية، وابتعد حتى عن المنافسة في الدوري السعودي، بل وفشل أيضاً في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

ونجح رونالدو خلال هذا الموسم في الحصول على لقب هداف الدوري السعودي للموسم الثاني توالياً.

وخطف رونالدو الأضواء منذ انتقاله إلى النصر في يناير 2023، بعقد لمدة عامين ونصف، ونجحت الأندية السعودية بعد ذلك في التعاقد مع مجموعة من أشهر لاعبي العالم مثل كريم بنزيما ونيمار ورياض محرز ونغولو كانتي وألكسندر ميتروفيتش وياسين بونو وفابينيو وإيفان توني وغيرهم.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قال هذا الأسبوع إن هناك محاولات لمشاركة رونالدو مع أحد فرق كأس العالم للأندية، وذكرت تقارير أن قائد منتخب البرتغال قد يلعب مع فريق برازيلي.

الشرق