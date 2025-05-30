الأهلي يؤكد تغيير شعاره بسبب حظر استخدام السيفين والنخلة في الأنشطة التجارية

أكد النادي الأهلي تغيير شعاره بسبب حظر استخدام السيفين والنخلة في الأنشطة التجارية، وأعلن طرح 5 شعارات من أجل اختيار واحد منها عبر تصويت للجماهير.

حيث قال النادي الأهلي في بيان “ضمن مسار تحوّلي طموح، انطلق في نوفمبر 2024 تواصل شركة نادي الأهلي تنفيذ خطتها الاستراتيجية الشاملة لتحديث الهوية المؤسسية والبصرية للنادي، في خطوة تهدف إلى تجديد الصورة الذهنية وتعزيز أدواته وهويته، بما يعكس تطلعاته نحو الريادة محليا ودولياً. .. يأتي هذا التحديث التزاماً بالقرار السامي رقم (3587) بتاريخ 21 محرم 1440هـ، الصادر عن وزارة التجارة الذي يحظر استخدام شعار الدولة “السيفين والنخلة” في الأنشطة التجارية، بما في ذلك شعارات الأندية”.

وأضاف “وقد عملت الشركة على مشروع تطوير الشعار الجديد باحترافية عالية، وبالتعاون مع نخبة من الشركات المتخصصة المحلية والعالمية، وشملت هذه المرحلة سلسلة من ورش العمل والاجتماعات بمشاركة بعض الجماهير للنادي لصياغة هوية بصرية تعبر عن تاريخ الأهلي العريق وتلبي رؤيته الطموحة للمستقبل، وقد تم ترشيح التصاميم الخمسة النهائية المطروحة بعد دراسة دقيقة للرموز والعناصر التاريخية التي تجسد هوية النادي وتعكس إرثه الرياضي الفريد والعريق، مع الالتزام التام بالضوابط التنظيمية المعتمدة. وتمثل هذه التصاميم خلاصة رحلة متكاملة من البحث والتحليل الفني والمعرفي، وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه التصاميم قد تم تسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فيما يجري استكمال إجراءات تسجيل التصاميم المتبقية. كما تؤكد شركة نادي الأهلي أن الشعار الرسمي المعتمد لم يتم اختياره بعد، وأن ما تم تداوله لا يتعدى كونه نماذج غير معتمدة ضمن مراحل التطوير تم ابرازها بهدف استطلاع آراء الجمهور، على أن يتم حسم الاختيار والاعتماد بشكل رسمي خلال الأسابيع القادمة وقبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل”.

وتابع “انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الأهلي ليس مجرد ناد، بل كيان يتطور بدعم جمهوره، فإن الشركة تطلق تجربة تفاعلية غير مسبوقة تتيح للجمهور أن يكون شريكاً مباشراً في اتخاذ هذا القرار التاريخي، وذلك من خلال التصويت على التصميم المفضل عبر الموقع الإلكتروني الذي سيتم من خلاله الإعلان عن آلية التصويت، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الأندية الرياضية في المملكة، حيث يمنحالجمهور دوراً فاعلاً في تحديد الهوية الرسمية لناديه”.

جريدة الرياض