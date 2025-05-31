تحليل جديد يكشف : صلاح يتفوق على لامين يامال ومبابي

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES، عن تفوق المصري محمد صلاح نجم ليفربول على أبرز نجوم الكرة الأوروبية، كأكثر اللاعبين تأثيرا في كرة القدم العالمية.

واستند تحليل المركز الدولي للدراسات الرياضية على أداء اللاعبين في مختلف المراكز، وشمل مؤشرات متعددة مثل دقائق اللعب، والمساهمة في تسجيل وصناعة الأهداف، والتأثير المباشر على نتائج المباريات.

وتفوّق محمد صلاح، في التقييم العام، على عدد من أبرز نجوم الجيل الصاعد في أوروبا، من بينهم لامين يامال وبيدري من برشلونة، وكيليان مبابي، وفلوريان فيرتز، حيث نال أعلى معدل إجمالي بين جميع اللاعبين المشمولين في التقرير.

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الشرق القطرية