وزير الصحة يشيد بمبادرة شركة زادنا العالمية للإستثمار لمكافحة الكوليرا

في إطار جهود مكافحة وباء الكوليرا في السودان، أشاد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم، بمبادرة شركة زادنا العالمية للإستثمار لمكافحة الكوليرا.

كما شكر لهم دورهم المنهجي في توفير محاليل وريدية وكلور وغيرها من الاحتياجات في تنسيق كامل مع وزارة الصحة وفق الاولويات و الاحتياجات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المدير العام لشركة زادنا العالمية للإستثمار الجمعة ، بمقر الشركة بولاية نهر النيل.

و دعا الوزير أصحاب المبادرات الاخرى لالتزام ذات النهج التنسيقي الذي يضمن سد الفجوات والاستفادة القصوى من الموارد المخصصة.

وأكد أن التدخلات الجارية و المنسقة بين الشركاء أسهمت في وضع ترتيب جيد لاحتواء الوباء.

كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة، وتعزيز العمل على إصلاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض، خاصة مع اقتراب موسم الخريف، مؤكدًا على أهمية دور الإعلام في مواجهة الإشاعات.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة زادنا العالمية للاستثمار، طه حسين، التزام الشركة بدعم قطاع الصحة، مشيراً إلى أنها شركة وطنية تسعى للمساهمة في احتواء وباء الكوليرا ومكافحة الأمراض الأخرى، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية.