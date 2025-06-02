مهاجم الأهلي المصري يعقد قرانه بعيداً عن الأضواء – صورة

استغل لاعب و مهاجم الفريق الأول للاهلي طاهر محمد طاهر الإجازة القليلة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب إسدال الستار على منافسة الدوري الممتاز بعد تغلب الأهلي علي فاركو 0/6 وتتويج الاهلي بالكأس ال 45 في تاريخه، وقام اللاعب بعقد قرانه مساء امس وسط حفل عائلي بهيج بعيداً عن الأضواء.

قرر طاهر إتمام خطوة عقد القران علي عروسه ليلي عبد الكريم في سريه تامه وهدوء خاصة وأنه يستعد مع افراد فريقه للسفر الي امريكا وخوض منافسات كأس العالم التي ستجري منافساتها في الفترة من 15 يونيو المقبل وحتي 13 يوليو، وهو ما يعني ضيق الوقت قبل العوده للانخراط في التدريبات، لذا اتخذ اللاعب خطوات سريعه لاتمام حفل عقد القران.

ومن المقرر أن يعود لاعبي الفريق الأول الي مواصلة تدريباتهم اليوم علي ملعب مختار التتش بالجزيرة تحت قيادة المدير الفني الجديد الاسباني خوسيه ريفيرو.

بوابة روز اليوسف