صحة الخرطوم والدفاع المدني تبحثان مكافحة الكوليرا

أكد اللواء شرطة قرشي حسين عبد القادر مساعد المدير العام للشؤون الفنية والطوارئ المشاركة في غرفة الطوارئ بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ومدهم بكل المعينات والكوادر المدربة للقضاء على مرض الكوليرا التى انتشرت مؤخرا بالولاية .

من جانبه قآل اللواء شرطة دكتور المطري أحمد المطري مدير الدفاع المدني ولاية الخرطوم المكلف نحنُ جاهزين بالقوة البشرية المدربة والإمداد بالمياه المكلورة والتعقيمات لكل المناطق.

وقال الدكتور منتصر مدير الطوارئ بوزارة الصحة إن وجود الدفاع المدني يقلل من عدد الوفيات ويساعد في عمل التعقيم كما عهدناهم.

الدكتور محمد التجاني مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة أعلن ترحيبه بمشاركة الدفاع المدني بأن يقوم بمساعدة وزارة الصحة في مناطق امبدة وجنوب امدرمان.

دكتور أحمد البشير مدير الإدارة العامة للطب العلاجي قال نثمن دور الدفاع المدني بولاية الخرطوم في نقل الجثامين وتعقيم الأماكن المحتاجة وإمكانية الاستفادة منهم في توفير المياه فى المناطق التى لم يكن بها مصادر مياه آمنة .